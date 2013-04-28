В Киеве милиционеры "погорели" на продаже наркотиков

За перепродажу конфискованного товара им грозит до 10 лет тюрьмы.
В Киеве четверо сотрудников Оболонского райуправления милиции продавали изъятые у задержанных преступников наркотики.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Установлено, что милиционеры после изъятия психотропного вещества в дальнейшем сбыли его знакомому киевлянину", - говорится в сообщении ведомства.
Оборотней в погонах задержали сразу после реализации наркотиков.
Сейчас прокуратура Киева внесла ходатайство в суд об избрании правоохранителям меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых ими должностей.
За совершение преступления милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет.
Ранее "Главред" сообщал, что в феврале в Полтаве работники СБУ провели обыски в управлениях милиции и задержали нескольких милиционеров, подозреваемых в торговле наркотиками.