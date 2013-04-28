В Киеве милиционеры "погорели" на продаже наркотиков

В Киеве четверо сотрудников Оболонского райуправления милиции продавали изъятые у задержанных преступников наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что милиционеры после изъятия психотропного вещества в дальнейшем сбыли его знакомому киевлянину", - говорится в сообщении ведомства.

Оборотней в погонах задержали сразу после реализации наркотиков.

Сейчас прокуратура Киева внесла ходатайство в суд об избрании правоохранителям меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых ими должностей.

За совершение преступления милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале в Полтаве работники СБУ провели обыски в управлениях милиции и задержали нескольких милиционеров, подозреваемых в торговле наркотиками.