На Буковине гаишники поймали беглого заключенного

В Черновицкой области сотрудники ГАИ на границе с Ивано-Франковской областью задержали заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Коломые.

Об этом со ссылкой на пресс-службе УГАИ УМВД в Черновицкой области сообщает УНИАН.

Как оказалось, сегодня утром на стационарном посту ГАИ в Оршивцах Кицманского района Черновицкой области внимание инспекторов привлек грузовой автомобиль, который пересек сплошную линию разметки и с нарушением правил дорожного движения осуществлял обгон попутных транспортных средств. Водитель был задержан.

Он не смог предъявить документы на право управления, объяснив, что "незаконно завладел автомобилем, который принадлежит исправительной колонии".

Задержанным оказался 22-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии в Ивано-Франковской области. Гаишники передали задержанного следственно-оперативной группе Кицманского райотдела.

Ранее "Главред" сообщал, что из Лукьяновского СИЗО, расположенного в Киеве, впервые за 100 лет сбежал заключенный.