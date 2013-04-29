В Харькове налетчики с обрезом ограбили автозаправку

В Харькове задержаны трое налетчиков, которые пытались проникнуть в помещение одной АЗС и ограбить ее. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает "Сегодня".

Один из нападавших через стекло выстрелил из обреза охотничьего ружья и ранил в голову и грудь 26-летнего оператора заправки.

Пострадавший госпитализирован. Нападавших задержали, а оружие изъято.

Ранее "Главред" сообщал, что в Умани Черкасской области работник милиции Госохраны застрелил вооруженного грабителя АЗС.

Фото: getwar.ru