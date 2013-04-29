﻿На Прикарпатье повесился подросток, обвиненный в поджоге

На днях в Косовском районе Ивано-Франковской области произошла трагедия – повесился 15-летний парень, которого родственники обвинили в поджоге хозпристройки.

Девятиклассник сам позвонил по номеру "102" и сообщил, что хочет покончить жизнь самоубийством. Следственно-оперативная группа сразу же выехала в с. Уторопы, где школьник проживал с бабушкой и дедушкой. Однако парня нашли уже повешенным на чердаке дома.

Рядом с погибшим была обнаружена предсмертная записка, в которой он попросил прощения у матери и обвинил в своей смерти родственников. Накануне у них сгорела хозяйственная постройка и они подозревали парня в причастности к поджогу.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства несовершеннолетнего). Проводятся первоочередные следственные действия, назначена судебно-медицинская и криминальнистическая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее "Главред" сообщал, что в Краматорске Донецкой области покончил жизнь самоубийством 11-летний ребенок. Мальчик написал предсмертную записку, в которой объяснил свое решение. Как заявили в милиции, текста письма вполне достаточно, чтобы начать искать виновных в доведении ребенка до самоубийства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области