ДТП в Черкассах: машина врезалась в электропору, погибла женщина, 5 раненых

В воскресенье, 28 апреля, вечером в Черкассах произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще пятеро получи ранения.

Авария произошла в 18.30. По предварительным данным, 32-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в электроопору.

В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля погибла, а водитель и еще четверо пассажиров, среди которых двое девочек 4-х и 11-ти лет, с травмами доставили в больницу. Ведется расследование происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 апреля в Смеле Черкасской области произошло ДТП, во время которого милиционер сбил насмерть пешехода.

фото: sai.gov.ua