В Луцке поезд переехал мужчину

На Волыни произошла трагедия: на перегоне Гнидава – Луцк поезд переехал мужчину, хотя машинисту грузового поезда и пришлось применить экстренное торможение

Об этом сообщила в пресс-службе УМВД при Львовской железной дороге.

Машинист пытался избежать наезда на 55-летнего мужчину, жителя Волынской области, однако тот бросился под поезд. Наезд предупредить не удалось.

Труп направили в морг Луцкой городской больницы.

Ранее "Главред" сообщал, что 28 апреля в Киеве на станции метро "Нивки" мужчина бросился под колеса прибывающей электрички.

фото: volynpost.com