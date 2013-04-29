В Луцке поезд переехал мужчину

Машинист грузового поезда тормозил, но наезда избежать не удалось
На Волыни произошла трагедия: на перегоне Гнидава – Луцк поезд переехал мужчину, хотя машинисту грузового поезда и пришлось применить экстренное торможение
Об этом сообщила в пресс-службе УМВД при Львовской железной дороге.
Машинист пытался избежать наезда на 55-летнего мужчину, жителя Волынской области, однако тот бросился под поезд. Наезд предупредить не удалось.
Труп направили в морг Луцкой городской больницы.
Ранее "Главред" сообщал, что 28 апреля в Киеве на станции метро "Нивки" мужчина бросился под колеса прибывающей электрички.
фото: volynpost.com