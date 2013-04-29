В Днепродзержинске найден мертвым ребенок, который провалился в канализацию

В Днепродзержинске спасатели обнаружили тело двухлетнего мальчика, который провалился в канализационный люк.

Об этом сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Поисковые работы велись более полутора суток – ребенок провалился в канализацию в воскресенье, 28 апреля, а его тело было найдено сегодня, 29 апреля, около 19:30.

Тело Алеши Кравченко было найдено в пятиметровом колодце коллектора на Комсомольском проспекте, за 150 метров от места падения.

"В 17:25 спасатели совместно с работниками горводоканала нашли тело ребенка в канализационном колодце на расстоянии около 150 метров от места исчезновения", – говорится в сообщении ГСЧС.

Городская милиция открыла уголовное производство по статье "служебная халатность" в отношении должностных лиц Днепродзержинского горводоканала.

Отметим, что ребенок упал в открытый канализационный люк во время прогулки с родителями, и его отнесло по коллектору сточными водами.

Родители вызвали спасателей, которые после проведения разведки и оценки обстановки, в противогазах с фонарями проводили поиски в ближайших канализационных колодцах по ходу течения сточных вод.

Фото: dimka-jd.livejournal.com