В Чернигове погибли мать с новорожденным

В понедельник, 29 апреля, ночью в Чернигове погибли роженица и новорожденный, муж и трое несовершеннолетних детей в это время спали в соседних комнатах.

Оказалось, что женщина решила рожать дома сама, но произошло сильное кровотечение. Младенец во время родов получил опасную для жизни травму головы. Родственники вызвали "скорую", но медики уже ничем не могли помочь обоим, сообщает ТСН.

Женщина тихонько родила в собственной комнате. Она не просила вызвать "скорую". В полчетвертого утра жену с ребенком уже мертвыми нашел муж. Он спал в соседней комнате, рядом было еще трое их детей. Стоны слышали соседи, но никто и не подумал, что за стенкой - роды. Обстоятельства смерти роженицы и ребенка проверяет милиция и прокуратура. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причину смерти двух людей. Пока что речь идет о массивном кровотечении у женщины, гематоме головы и сдавливании головного мозга у ребенка.

Такого могло бы и не произойти, если бы женщина во время родов не осталась одна. В роддоме рассказывают, что ее не видели на приеме несколько последних лет, на учете в женской консультации она тоже не состояла.

В семье осталось еще трое детей школьного возраста. Теперь за ними будут наблюдать социальные службы, ведь они внезапно потеряли мать. Хотя к ночной трагедии семья ни разу не попадала в поле зрения соцработников.

Сейчас правоохранители ждут заключения экспертов и устанавливают, можно ли было предупредить двойную смерть, если бы роды состоялись под наблюдением специалистов.

Ранее "Главред" сообщал, что 24 апреля в Соломенском районе Киева во дворе одного из домов на ул. Новгородской в мусорном баке найден труп новорожденного.

фото, видео: tsn.ua