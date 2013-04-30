ДТП в Кривом Роге: сгорели BMW и Range Rover, опубликованы фото

В понедельник, 29 апреля, около 18:00 в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого дотла сгорели легковой BMW и джип Range Rover.

Об этом сообщает криворожское издание 1kr.ua.

По данным издания, на улице Каширской (в районе дробильной фабрики) произошло столкновение BMW с джипом Range Rover. После этого легковушку выбросило на встречную полосу движения, где произошло еще одно столкновение с другим Range Rover.

В результате ДТП загорелась BMW, от пылающей машины загорелся и внедорожник. К счастью, люди успели покинуть свои транспортные средства.

Ранее "Главред" сообщал, что 22-го февраля в Кривом Роге произошло масштабное ДТП, в котором пострадали пятеро человек. Водитель маршрутки "ГАЗель" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус врезался в отбойник, перевернулся и по инерции протащился еще около 5 метров.

Фото: 1kr.ua