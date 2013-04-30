Из-за аварии маршрутки в Мариуполе пострадали 26 человек

В Мариуполе 30 апреля произошло ДТП: маршрутка, полная людей, перевернулась на перекрестке.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

Как заявили в прокуратуре, открыто расследование по факту аварии.

Отметим, что в рейсовом автобусе находились 32 пассажира. В результате аварии пострадали 25 пассажиров и водитель.

Из них пятеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы. 11 пострадавшим назначено амбулаторное лечение, еще 9 человек проходят медицинское обследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Прокуратура области ведет процессуальное руководство хода досудебного расследования.

Напомним, как сообщал "Главред", в понедельник, 29 апреля, около 18:00 в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого дотла сгорели легковой BMW и джип Range Rover.

Фото: 0629.com.ua