В киевском супермаркете "Ашан" искали бомбу

Один из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве, по данным очевидцев, был "заминирован".

Об этом сообщает издание "Конфликты и законы".

Магазин со всех сторон оцепила милиция, посетители и сотрудники были эвакуированы из торгового зала, при этом правоохранители попросили оставить все вещи в магазине.

В то же время, как сообщил "Интерфакс-Украина", супермаркет, который был "заминирован", расположен в Голосеевском районе Киева, в районе станции метро "Лыбидская". Были эвакуированы 500 человек персонала и посетителей. В ходе проверки взрывные устройства найдены не были.

Супермаркет возобновил свою работу. Открыто криминальное производство по ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Фото: novostimira.com.ua