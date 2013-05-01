ДТП на Тернопольщине: КамАЗ раздавил Mercedes, погибли три человека

Во вторник, 30, апреля поздним вечером в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Трагедия произошла в 22.00 возле г. Залещики на автодороге Залещики - Тернополь, когда легковой автомобиль Mercedes-Benz C320 столкнулся с грузовиком КамАЗ. Погибли 3 человека.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее "Главред" сообща, что 22 апреля в Тернопольской области произошло другое ДТП. Возле с. Колодное Збаражского района, на автодороге Тернополь-Кременец ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус Mercedes- 404, выполнявший рейс по заказу из Черновцов в Киев. Погибли три человека.

фото: ternopil.mns.gov.ua