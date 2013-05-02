США назвали Украину "пиратом №1"

Торговое представительство США (USTR) в ежегодном "Специальном отчете 301" поставило Украину на первое место в списке стран с неблагополучной ситуацией в сфере соблюдения прав на интеллектуальную собственность.

Ведомство назвало Украину "приоритетной зарубежной страной" среди государств, где нарушаются права на интеллектуальную собственность американских компаний, сообщает Lenta.ru.

USTR подчеркнуло, что Украина неоднократно обещала улучшить ситуацию вокруг авторских прав, но не смогла выполнить обязательства. В отчете указывается, что в стране действует "несправедливая и непрозрачная" система сбора авторских отчислений, не принимаются меры по борьбе с интернет-пиратством и широко используется нелегальное ПО, в том числе и в правительственных учреждениях.

Главенствующее положение Украины в списке USTR может привести к отмене для страны торговых льгот. Так уже было в 2001-2005 годах: тогда Украину по инициативе ведомства исключили из "Всеобщей системы преференций" — американской программы, которая позволяет определенным странам ввозить в США свои товары по сниженным пошлинам.

В список стран, заслуживающих особого внимания, USTR в 2013 году включила Россию и еще девять государств: Аргентину, Алжир, Венесуэлу, Индию, Индонезию, Китай, Пакистан, Таиланд и Чили.

Ранее "Главред" сообщал, что Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) тоже предлагал закрепить за Украиной статус "Prioriy Foreign Country", что означает, что страна официально станет "пиратом № 1" в мире.

Также напомним, что если за четыре года снизить уровень пиратства в Украине хотя бы на 10%, это принесет стране 500 млн долл. инвестиций.

фото: inpress.ua