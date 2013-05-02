На Черниговщине Днепр затопил райцентр, люди ездят на БТРах и лодках

В Черниговской области в результате подъема уровня Днепра оказались затопленными 30 улиц и переулков райцентра Радуль Репкинского района.

Пострадали 240 домохозяйств, 410 жителей, из них 73 ребенка – пришлось эвакуировать. Движение по населенному пункту осуществляется с помощью лодок.

Было нарушено транспортное сообщение с селом Новоселки, расположенным в 5 км от поселка.

Для перевозки больных, подвоза питьевой воды, продуктов и медикаментов в населенном пункте было организовано дежурство бронированной разведывательно-дозорной машины и лодки Управление ДСНС в области.

Кроме того, местные жители организованы лодочные переправы на самых дальних участках улиц. Спасатели перевезли более 235 жителей. А 69-летнюю женщину, которая перенесла инсульт и плохо себя чувствовала, спасатели на БРДМ и лодке вывезли на из поселка и передали ее родственникам.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2012-м воды Днепра тоже подтопили Радуль и перерезали автодорогу в с.Новоселки.

фото, видео: cn.mns.gov.ua