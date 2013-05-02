ДТП на Черкасчине: "Копейка" врезалась в дерево, погибли два человека

В ночь на четверг, 2 мая, в Умани Черкасской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария произошла 00:15 на ул. Пушкина, когда 22-летний водитель ВАЗ-2101 врезался дерево. В результате ДТП машина перевернулась, водитель и его 19-летняя пассажирка из-за полученных смертельные травмы погибли на месте.

Еще два пассажира – 27-ми и 24-х лет - получили черепно-мозговые травмы и ушибы туловища. Их здоровьем занимаются местные врачи.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале в Уманском районе на автотрассе Киев – Одесса россиянин насмерть сбил киевлянина.