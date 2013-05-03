На курорте в Израиле найден труп украинца

На израильском курорте Бат-Ям 3 мая был найден труп украинца.

Об этом сообщает местный телеканал HNN.

Погибшему было 50 лет.

Как выяснили журналисты телеканала, в настоящий момент полиция даже не изучает версию убийства.

В то же время, источники других изданий не смогли подтвердить эту информацию.

Напомним, как сообщал "Главред", в Египте погибла украинская актриса Оксана Гайвась. Катаясь на квадроцикле в пустыне, Гайвась упала и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме она умерла.