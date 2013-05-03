Опубликованы фото смертельного ДТП на Донбассе, где поезд протаранил легковушку

Пресс-служба МВД опубликовала фото ДТП, которое произошло 1 мая в Шахтерске Донецкой области, когда на железнодорожном переезде произошла авария, в которой погиб один человек, еще двое оказались на больничной койке.

Напомним, что трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде 47-го км перегона "Постников - Сердитый". Водитель автомобиля ВАЗ-21011 при опущенном шлагбауме проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а двое его пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 марта в Кировоградской области при выезде из Власовки в сторону Светловодска на железнодорожном переезде локомотив протаранил маршрутный автобус. Два человека погибли, четверо были ранены.

Фото: mvs.gov.ua