В Кировограде пьяный лихач сбил гаишника и протащил на капоте полкилометра

В среду, 1 мая, в Кировограде нетрезвый водитель сбил инспектора ГАИ и протянул его на капоте еще полкилометра

Об этом со ссылкой на пресс-службу управления МВД в Кировоградской области сообщает УНИАН.

ДТП произошла в Кировограде около 22:00 часов. Водитель спортивного авто Volkswagen заехал на заправку Shell. Там к нему подошел инспектор ГАИ, подозревая, что водитель пьяный. Водитель резко выехал из заправки, сбил инспектора и протянул его на капоте примерно 500 м. После этого водитель исчез с места ДТП.

Благодаря операции по перехвату приблизительно через полчаса водителя Volkswagen задержали. Им оказался 30-летний кировоградец.

23-летний инспектор ГАИ с переломом ноги, сотрясением мозга и другими травмами находится в больнице. По факту ДТП открыто уголовное производство. Проводится всесторонняя проверка.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале апреля в Кировоградской области пьяный водитель легковушки буквально раздавил инспектора ГАИ, прижав правоохранителя к парапету.