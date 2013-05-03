ДТП на Одесчине: погибла маленькая иностранка

Женщина-водитель не справилась с управлением BMW-318I и слетела в кювет
В пятницу, 3 мая, в Саратском районе Одесской области произошло ДТП, жертвой которого стала гражданка Румынии.
На автодороге Одесса - Рени женщина-водитель, двигаясь в направлении Молдовы, не справилась с управлением автомобиля BMW-318I с немецкой регистрацией, не выбрала безопасную скорость движения и не учла дорожную обстановку.
В результате этого машина съехала на обочину и перевернулась в кювет.
В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка, гражданка Румынии, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. По факту ДТП открыто уголовное производство.
Ранее "Главред" сообщал, что в начале марта в Татарбунарском районе Одесской области произошло ДТП. На трассе Одесса – Рени столкнулись два легковых автомобиля - три человека погибли и один ребенок пострадал.
фото: odesa.mvs.gov.ua