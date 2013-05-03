ДТП на Одесчине: погибла маленькая иностранка

В пятницу, 3 мая, в Саратском районе Одесской области произошло ДТП, жертвой которого стала гражданка Румынии.

На автодороге Одесса - Рени женщина-водитель, двигаясь в направлении Молдовы, не справилась с управлением автомобиля BMW-318I с немецкой регистрацией, не выбрала безопасную скорость движения и не учла дорожную обстановку.

В результате этого машина съехала на обочину и перевернулась в кювет.

В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка, гражданка Румынии, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. По факту ДТП открыто уголовное производство.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале марта в Татарбунарском районе Одесской области произошло ДТП. На трассе Одесса – Рени столкнулись два легковых автомобиля - три человека погибли и один ребенок пострадал.

фото: odesa.mvs.gov.ua