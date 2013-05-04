На Донбассе загорелся завод: очевидцы слышали два взрыва

В пятницу, 3 мая, в г. Макеевке Донецкой области на заводе по утилизации шламовых отходов "Энергокапитал" произошли выброс газа и пожар.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в 20:28 поступило сообщение о том, что на предприятии, расположенном в Советском районе города, произошел аварийный выброс доменного газа с последующим возгоранием.

В ГСЧС отметили, что угрозы населению нет, также нет погибших и пострадавших. Возгорание уже ликвидировано, на месте происшествия работали 4 единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.

Вместе с тем, как сообщает издание "Донбасс", по сообщениям жителей Макеевки, в близлежащих к месту пожара районах на улицах возникло сильное задымление с копотью.

Кроме того, местные жители сообщили о том, что слышали два взрыва.

"Сначала услышали хлопок, полетели искры в небо, подумали, что это фейерверк, выбежали на улицу. Потом бабахнуло во второй раз, пламя до небес", - цитирует очевидца "Интерфакс-Украина".

Тот же свидетель происшествия также рассказал, что в частном секторе, где расположен завод сейчас копоть и сажа, очень трудно дышать.

Напомним, в конце марта в Донецкой области произошла масштабная авария - пожар на Углегорской ТЭС в г. Светлодарске.

В результате погиб один человек, пострадали пятеро.