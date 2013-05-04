В Ровенской области иномарка протаранила маршрутку: один человек погиб, двое ранены

В результате аварии трое пассажиров маршрутки Ровно-Киев были ранены, один из них умер в больнице.
На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области, недалеко от села Федоровка, автомобиль "Дэу Ланос" протаранил маршрутный микроавтобус "Фольксваген".
Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНИАН.
Маршрутка двигалась по маршруту Ровно-Киев. В ней находились семеро пассажиров и водитель.
В результате аварии трое пассажиров маршрутки были доставлены в Гощанскую райбольницу, где один из пострадавших умер от полученных травм.
Напомним, как сообщал "Главред" недавно в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения.
В частности, в соответствии с изменениями, за пределами населенных пунктов водители обязаны включать ближний свет фар.