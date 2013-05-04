В Ровенской области иномарка протаранила маршрутку: один человек погиб, двое ранены

На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области, недалеко от села Федоровка, автомобиль "Дэу Ланос" протаранил маршрутный микроавтобус "Фольксваген".

Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНИАН.

Маршрутка двигалась по маршруту Ровно-Киев. В ней находились семеро пассажиров и водитель.

В результате аварии трое пассажиров маршрутки были доставлены в Гощанскую райбольницу, где один из пострадавших умер от полученных травм.

Напомним, как сообщал "Главред" недавно в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения.

В частности, в соответствии с изменениями, за пределами населенных пунктов водители обязаны включать ближний свет фар.