В Хмельницкой области погибли двое туристов из Киева

В Хмельницкой области во время сплава по реке Смотрич погибли двое туристов из Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНИАН.

Несчастный случай произошел 3 мая в селе Карачкивцы Чемеровецкого района.

Как стало известно, мужчина (1989 года рождения) и женщина (1993 года рождения) в составе туристической группы из 23 человек сплавлялись на байдарках по реке.

Во время сплава байдарка перевернулась и люди погибли.

Тело мужчины подняли на берег туристы, а тело женщины позже нашли водолазы.

Напомним, как сообщал "Главред", летом прошлого года в Хмельницкой области шестерых отдыхающих на надувном матрасе отнесло на середину Днестра.

Из-за сильного течения люди оказались на расстоянии 800 метров от берега и не могли выбраться самостоятельно.

Выручили отдыхающих спасатели, которые на моторной лодке сняли людей с матраса