В Ивано-Франковской области избили депутата

В Ивано-Франковской области неизвестными был избит депутат Коломыйского районного совета.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает "Украинская правда".

"3 мая 2013 в Коломыйскую центральную райбольницу, с черепно-мозговой травмой и с множественными гематомами лица был доставлен 58-летний мужчина. Медики немедленно сообщили правоохранителям", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как выяснилось, потерпевший является директором одного из госпредприятий и депутатом райсовета.

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что потерпевший является директором одного из государственных предприятий и является депутатом Коломыйского районного совета", - отметили в прокуратуре.

Также стало известно, что травмы депутату нанесли неизвестные, которые вечером 3 мая находились на озере, принадлежащем предприятию.

"Многочисленные травмы мужчине нанесли неизвестные, которые поздно вечером находились на озере предприятия. На просьбы директора покинуть территорию злоумышленники не реагировали. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Изрядно избив депутата, правонарушители скрылись", - добавили в сообщении.

В прокуратуре открыли уголовное производство. Сейчас проводятся необходимые меры по задержанию виновных.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры.