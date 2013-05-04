Смерть туристов-экстремалов из Киева расследуют как убийство

Трагическую гибель туристов из Киева, которая произошла на реке Смотрич в Хмельницкой области, прокуратура квалифицировала как "умышленное убийство".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, передают "Экспресс-новости".

"3 мая, во время перехода на байдарках через реку Смотрич, погибли двое молодых людей. Сведения по данному факту Чемеровецким райотделом милиции внесены в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины (убийство)",- говорится в сообщении.

Прокуратура района взяла на контроль досудебного расследования.

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Напомним, как сообщал "Главред", во время сплава по реке группы из 23 человек по реке байдарка молодой пары из Киева перевернулась, и они погибли.

Мужчину подняли на берег члены экскурсионной группы, труп женщины достали водолазы.