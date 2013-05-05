В Мелитополе найден мертвым брат нардепа-регионала

Утром 5 мая был найден мертвым Олег Балицкий - брат народного депутата от ПР Евгения Балицкого.
В Мелитополе был найден мертвым депутат городского совета Олег Балицкий.
Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, передает УНН.
Олег Балицкий был братом народного депутата Украины Евгения Балицкого и занимался предпринимательской деятельностью.
Тело Олега Балицкого в собственном доме обнаружила его жена рано утром 5 мая.
На место происшествия выехали представители милиции.
Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".