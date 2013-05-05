В Израиле задержали украинку, подозреваемую в торговле людьми

В Израиле 5 мая была задержана 24-летняя туристка из Украины.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

В израильской полиции сообщили, что украинка задержана по подозрению в причастности к торговле женщинами.

Вместе с ней был задержан 39-летний житель Хайфы.

Следствие подозревает задержанных в сутенерстве, вымогательстве, а также поставках молодых женщин из Украины с целью вовлечения их в занятие проституцией.

По версии следствия, подозреваемые вербовали проституток в Украине среди молодых женщин, которые искали работу за рубежом.