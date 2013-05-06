На Херсонщине 4 детей на пляже переехали "Жигули"

На берегу Каховского водохранилища житель Херсонской области наехал на автомобиле ВАЗ-2106 на четырех детей.

В результате инцидента, который произошел 5 мая, 3-летний мальчик получил перелом бедра и был госпитализирован, пишут Комментарии.

По словам представителя МВД, вечером 5 мая в дежурную часть Горностаевского районного отдела милиции поступило сообщение о том, что в приемный покой местной райбольницы с телесными повреждениями поступили малолетние дети, местные жители (мальчики 3-х и 5-ти лет из разных семей, а также брат и сестра, 3-х и 7-ми лет соответственно).

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пострадавшие дети находились вместе со своими родителями во время празднования Пасхи в месте массового отдыха граждан Широкая Балка на берегу Каховского водохранилища между пгт Горностаевка и села Каиры.

Около 18:30 туда на собственном автомобиле ВАЗ-2106 приехал 21-летний житель Горностаевки, который оставил автомобиль с ключами в замке зажигания и подошел к своим знакомым.

В 19:00 другой 24-летний житель Горностаевки воспользовался отсутствием владельца автомобиля, сел за руль и поехал в направлении выезда из балки.

При движении он не справился с управлением и наехал на четверых малолетних детей, игравших на поляне.

В результате ДТП трехлетний мальчик получил перелом правого бедра и был направлен на госпитализацию в Херсонскую облбольницу.

Остальных детей родители после медицинского обследования забрали по домам.

Ведется досудебное расследование.