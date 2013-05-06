В Харькове горело девятиэтажное общежитие, погибли 3 человека

В Харькове, 6 мая, загорелось девятиэтажное общежитие на улице Тимуровцев, 33.

По данным ГСЧС, 105 человек были эвакуированы, 41 спасен, 10 человек получили травмы и 3 погибли.

Как сообщили помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о пожаре к спасателям поступило в 6.13, пишет Медиапорт.

"Это две женщины (1967 и 1960 года рождения) и один мужчина (1990 года рождения)", — заявил Лупандин.

Кроме того, в пожаре пострадали еще 10 жильцов и сотрудник ГСЧС. Сообщается, что на спасателя упали стекла лоджии, и он с ожогами и резаными ранами госпитализирован.

Площадь пожара составила около 800 кв.м. На месте происшествия работало 8 автоцистерн, 3 автолестницы.

"Сообщение поступило к нам очень поздно. В первую очередь, люди до вызова нашего два часа чувствовали запах дыма. Горели домашние вещи в коридоре. Огонь распространился, в том числе по вентиляционным каналам, по лифтовой шахте. В коридорах — старая мебель, вещи старые. Огонь распространялся с третьего этажа на верхние этажи", - отметил он.

Быстро потушить пожар спасателям мешали разлогие деревья, которые растут возле девятиэтажки.

"Затруднение было как по эвакуации, так и по тушению. Деревья разрослись вплотную к зданию. Автолестницу невозможно поставить. Как с одной стороны, так и с другой. Плюс — сложная коридорная система в здании", — рассказал помощник начальника облуправления.

Пожар ликвидирован.