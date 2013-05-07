На Одесчине детей завалило песком: погибла 6-летняя девочка

В Одесской области пятерых детей завалило песком на незаконном карьере.
В воскресенье, 5 мая, в Котовском районе Одесской области на карьере в селе Бочмановка детей, игравших там, завалило тоннами песка.
Об этом сообщает 048.ua.
Погибла шестилетняя девочка.
В то же время, местные жители, которые стали свидетелями происшествия, смогли откопать живыми четверых детей.
Позже блогер Владимир Пуцко рассказал о подробностях трагедии.
"Родители с детьми отдыхали на маевке, дети игрались в песке, а там оказался карьер. Никаких предупреждений или ограничений. Был обвал, завалило 5 детей. Всем селом их откапывали. Одного не успели", - рассказал блогер.
Фото: 048.ua