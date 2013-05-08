В Ивано-Франковске толпа рвалась линчевать ГАИшников: опубликованы фото и видео

Вечером 7 мая в Ивано-Франковске произошла авария с участием инспекторов ГАИ: их машина подрезала микроавтобус, водитель которого в результате погиб.

Очевидцы происшествия чуть не линчевали ГАИшников, передает firtka.if.ua.

Как рассказали свидетели ДТП, сотрудник ГАИ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, "подрезал" водителя Volkswagen, вследствие чего тот врезался в электрощит и скончался на месте.

На место аварии прибыл начальник областного ГАИ и заместитель начальника прокуратуры. В связи с инцидентом также задействовали автобус "Беркута".

В свою очередь, издание firtka отмечает, что машину инспектора забросали яйцами и, чтобы успокоить толпу, милиции якобы пришлось применить слезоточивый газ.

Фото, видео: firtka.if.ua