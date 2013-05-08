В Ивано-Франковске толпа рвалась линчевать ГАИшников: опубликованы фото и видео

В Ивано-Франковске из-за аварии с участием патруля ГАИ погиб человек, очевидцы происшествия чуть не расправились с участниками ДТП.
Очевидцы происшествия чуть не линчевали ГАИшников, передает firtka.if.ua.
Как рассказали свидетели ДТП, сотрудник ГАИ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, "подрезал" водителя Volkswagen, вследствие чего тот врезался в электрощит и скончался на месте.
На место аварии прибыл начальник областного ГАИ и заместитель начальника прокуратуры. В связи с инцидентом также задействовали автобус "Беркута".
В свою очередь, издание firtka отмечает, что машину инспектора забросали яйцами и, чтобы успокоить толпу, милиции якобы пришлось применить слезоточивый газ.
Фото, видео: firtka.if.ua