На Одесчине разбился самодельный дельтаплан: пилот погиб

В четверг, 9 мая, возле села Кошары Коминтерновского района Одесской области разбился дельтаплан. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, сообщение об аварии поступило в 11:50. Летательный аппарат упал на берегу Тилигульского лимана с высоты 6 м, причиной падения стало резкое изменение направления воздуха во время полета.

Дельтаплан был самодельным (без двигателя) и незарегистрированным. Погибший права на полеты не получал.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время.

Так, в июле 2012 года дельтаплан разбился в Кривом Роге - погибли два человека.