На Одесчине разбился самодельный дельтаплан: пилот погиб

Спасатели отметили, что погибший не имел разрешения на полеты.
В четверг, 9 мая, возле села Кошары Коминтерновского района Одесской области разбился дельтаплан. В результате аварии погиб человек.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, сообщение об аварии поступило в 11:50. Летательный аппарат упал на берегу Тилигульского лимана с высоты 6 м, причиной падения стало резкое изменение направления воздуха во время полета.
Дельтаплан был самодельным (без двигателя) и незарегистрированным. Погибший права на полеты не получал.
Напомним, это не первый подобный случай за последнее время.
Так, в июле 2012 года дельтаплан разбился в Кривом Роге - погибли два человека.