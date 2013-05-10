На Черкасчине из-за неосторожного курения погибли три человека

В селе Гришинцы Каневского района Черкасской области в результате пожара трагически погибли три человека.

Об этом сообщили в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, погибшие собрались в частном доме отпраздновать День Победы. Сообщение о пожаре спасатели получили 10 мая в 5:30.

Обследуя помещение, сотрудники ГСЧС нашли рядом с тлеющим диваном тела трех человек. По предварительным данным, это были 56-летний хозяин дома и двое его знакомых.

Пожар был быстро ликвидирован, однако спасти жизни людей не удалось.



Как выяснилось позже, причиной пожара стала неосторожность при курении одного из погибших.

Напомним, с 10 по 12 июня из-за жаркой и сухой погоды на большей части территории Украины объявлена чрезвычайная пожарная угроза.

Видео: ГСЧС.