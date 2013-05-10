В Одессе взорвалась яхта: опубликованы фото и видео

В Одессе в районе пляжа "Отрада" произошел взрыв моторной яхты.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, взрыв произошел 10 мая в 11:51 на территории "Черноморского яхт-клуба" у третьего плав-пирса южной бухты.

"В результате взрыва уничтожена яхта площадью 44 кв. м. На месте происшествия получил ожоги I-II степени 30% тела владелец яхты, которого каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение Одесской городской больницы №10", - говорится в сообщении.

Предполагаемая причина происшествия - взрыв газовоздушной смеси.

Напомним, как сообщал "Главред", в селе Гришинцы Каневского района Черкасской области в результате пожара трагически погибли три человека - из-за непотушенного окурка.

Фото и видео: пресс-служба ГСЧС