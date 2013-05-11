На Одесчине гибель дельтапланериста снял на видео родной сын

Катастрофу самодельного дельтаплана под Одессой, в которой погиб конструктор летательного аппарата, снял на видео его родной сын.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, несчастный случай произошел в селе Кошары неподалеку Тилигульского лимана.

Мужчина управлял самодельным дельтапланом, однако из-за резкого ветра не смог удержать крылья и упал с высоты почти четырех метров.

Позже в СМИ появились последние кадры полета самодельного дельтаплана "Стриж-17" под управлением 55-летнего Петра Бецы, которые снял сын погибшего пилота.

"Это все на моих глазах было, на моих руках он и умер", - рассказал сын погибшего, Павел.

По словам жены погибшего дельтапланериста, он всю жизнь мечтал о небе и 30 лет назад уже падал с высоты на этом же дельтаплане, но тогда все обошлось несколькими травмами, и с тех пор в небо он не поднимался.

Однако накануне он вдруг решил снова сесть на свой самодельный дельтаплан.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время: в июле 2012 года дельтаплан разбился в Кривом Роге - погибли два человека.

Видео: ТСН