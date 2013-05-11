В Сумах нашли мертвым завуча гимназии

В Сумах был найден мертвым завуч Александровской гимназии Владимир Куличенко.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Сумской области, передает УНИАН.

Как выяснилось, 10 мая труп мужчины был обнаружен около подъезда его дома.

"Сейчас тело завуча находится на экспертизе, результаты которой должны дать ответ на вопрос о причине смерти – было ли это убийством, или несчастным случаем, или естественной смертью", - отметили в милиции.

Тем временем, на сайте одного из местных СМИ сообщается, что завуч гимназии был убит, ограблен, а на голове был виден след удара.

Администрация учебного заведения отказалась комментировать инцидент, и тем более связывать его с профессиональной деятельностью сотрудника.

Куличенко работал в Александровской гимназии завучем по учебно-воспитательной работе, а также преподавал в старших классах математику и физику.

В связи с трагедией в понедельник, 13 мая, в Александровской гимназии отменены занятия, а с 10 до 12 часов дня здесь состоится гражданская панихида и прощание с педагогом.