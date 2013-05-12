На Кировоградщине в ДТП погибла мать с младенцем, два человека госпитализированы

11 мая, в 14:35 на 271 км автотрассы Киев-Одесса в Ульяновском районе Кировоградской области в результате ДТП пострадала семья: мать с младенцем погибли, отец с дочерью были госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, на трассе столкнулись автомобили Dodge Charger и ВАЗ 2103, в результате аварии ВАЗ загорелся. На место происшествия сразу же прибыли дежурный караул пожарно-спасательного подразделения города Ульяновка и местная пожарная команда из Даниловой Балки. Пожарные залили горящий автомобиль пеной и за несколько минут погасили возгорание.

Во время столкновения в авто находилось четыре человека: водитель, его жена и двое малолетних детей, в возрасте 2 месяца и 1 год 9 месяцев. Мать с младенцем сразу погибли, а отец с дочерью в тяжелом состоянии находятся в Ульяновской центральной районной больнице.

Причина аварии пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 11 мая в Кировоградской области произошло еще одно ДТП, в результате которого два человека погибли и четверо были госпитализированы.