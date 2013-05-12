В Николаевском порту столкнулись два грузовых поезда: опубликованы фото

В Николаевском морском торговом порту на четвертом причале столкнулись два железнодорожных состава.

Столкновение произошло в ночь на 11 мая, пишут Nоvоsti-N.

Как выяснилось, эшелон из 30 вагонов с металлом, который тянули два тепловоза, заходил со стороны станции "Николаев-грузовой". На определенном этапе у него отказали тормоза и он неконтролируемо начал двигаться. На стрелке он столкнулся с составом из 20 пустых вагонов. В результате тепловоз и несколько вагонов перевернулись.

В аварии никто не пострадал. Машинисту опрокинувшегося тепловоза помогли выбраться пожарные и рабочие ночной смены.

Аварийно-восстановительный поезд ликвидировал последствия аварии.

Следственным отделением ЛО УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по ст. 276 УК Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного или воздушного транспорта".

фото: Nоvоsti-N.