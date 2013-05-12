В Днепропетровске пьяный милиционер на Volkswagen устроил страшное ДТП

В Днепропетровске, 11 мая, вечером, на ж/м Красный Камень сотрудник милиции на Volkswagen с номерами 0073 устроил аварию.

По словам очевидцев, милиционер грубо нарушил ПДД и превысил скорость. На пешеходном переходе две машины остановились, чтобы пропустить пешеходов. Работник милиции, уходя от столкновения на огромной скорости перелетел через бульвар с зелёными насаждениями и влетел в Тойоту, которая двигалась во встречном направлении, - пишет ЗОВ.

Информации о количестве пострадавших пока нет.

По данным источника, вероятно, что работник милиции находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, 11 мая на Кировоградщине на 271 км автотрассы Киев-Одесса в Ульяновском районе Кировоградской области в результате ДТП пострадала семья: мать с младенцем погибли, отец с дочерью были госпитализированы.