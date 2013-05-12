Опубликованы подробности взрыва яхты в Одессе

Стали известны подробности взрыва яхты в Одессе, пишет Сегодня.

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, по предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь.

"Яхта длиной 12 метров была уничтожена взрывом. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. В настоящей момент причины выясняются", — сказал старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра ГС ЧС в Одесской области Александр Крицкий.

В соцсетях посетительница под ником "Клубникина" пишет: "На яхте был мой кум, он находился в самом низу трюма. При взрыве яхту подбросило, и днище разорвалось. Его выбросило в море, что и спасло ему жизнь. Он говорит, когда летел, его тело горело. Хорошо, что глаза, уши, нос, лицо остались целыми. Остальное залечим. Пока семья держится молодцом".

Напомним, 10 мая на территории Черноморского яхт-клуба в районе пляжа "Отрада" взорвалась яхта. Очевидцы слышали мощный грохот, а затем у берега в небе поднялись густые клубы дыма.

Из-за происшествия пострадал 39-летний хозяин моторной яхты "Амастрия". В момент взрыва он находился на судне. Мужчина с ожогами 1—2 степени 30% тела госпитализирован в реанимацию 10-й больницы.

Спасатели говорят, в результате взрыва осколки яхты разлетелись в радиусе 50 метров. Когда они прибыли на место происшествия, само судно в нескольких местах еще продолжало гореть, пока не затонуло.

У причала сейчас работают эксперты и водолазы, которые выясняют, что именно спровоцировало взрыв.