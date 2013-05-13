В Африке застрелили украинского врача

В Замбии был расстрелян украинский врач из Ивано-Франковска Сергей Монахов.

Об этом сообщили африканские студенты-медики, которые учатся в Украине, передает ukzambians.co.uk.

По их словам, трагедия произошла в городе Солвези. 55-летний врач был найден мертвым в минувшие выходные, с огнестрельными ранениями в своем доме возле госпиталя в Солвези.

Как сообщается, Монахов около восьми месяцев работал анестезиологом в местной больнице.

Сейчас студенты-замбийцы опасаются, что им может грозить месть украинцев из-за жестокого убийства врача.

Некоторые африканцы, которые проходят стажировку в украинских клиниках, уже попросили МВД о защите.

Отметим, что два года назад в похожих обстоятельствах в Замбии был убит другой анестезиолог из Украины.