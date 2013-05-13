На заводе по производству детонаторов произошел взрыв: есть погибший и раненые

В понедельник, 13 мая, утром в котельной цеха № 14 Казенного предприятия Шосткинский казенный завод "Импульс" Сумской области взорвался малый паровой электрокотел Е-2,5-09 ГМ (электрический).

В результате произошла разгерметизация малого котла и газовоздушной смесью были выбиты окна котельной на площади до 2 кв. м. Погиб 22-летний слесарь Александр Вовкотеча. Есть двое пострадавших. Оператор котельной 35-летний Александр Булитко с порезами тела был госпитализирован в Шосткинскую центральную райбольницу.

61-летний оператор Станислав Лифарь, получил ожоги и повреждения роговицы глаз, однако получил медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Причина взрыва устанавливается.

Справка. КП Шосткинский казенный завод "Импульс" производит детонирующие шнуры, электродетонаторы, капсюли-детонаторы, шашки-детонаторы и другие средства инициирования зарядов промышленных взрывчатых веществ, которые используются при добыче руды, угля или щебня.