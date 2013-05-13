ДТП на Херсонщине: две девушки в реанимации, одна - в коме

В воскресенье, 12 мая, в Новой Каховке Херсонской области произошло ДТП: легковушка Geely сбила трех девушек. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами, одна из девушек - оказалсь в коме.

Авария произошла в 21.45 в микрорайоне Центральная Основа Новой Каховки, когда водитель на автомобиле Geely совершил наезд на трех девушек (две 1995 г.р. и одна 1998 г.р.). Вследствие ДТП все три девушки получили травмы и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении управления ГСЧС в Херсонской области.

Две пострадавшие - 1995 г.р. - находятся в реанимации в тяжелом состоянии, самая младшая из девушек 1998 г.р. и - в состоянии комы. Состояние третьей потерпевшей средней тяжести.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 марта в Херсонской области произошло ДТП - микроавтобус Mercedes-410 не съехал с дороги. Погибли 3 человека и 14 пострадали.