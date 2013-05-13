В Донецкой области повесился депутат

В воскресенье, 12 мая, Новоазовском районе Донецкой области в своем доме был найден повешенным пожилой житель села Виноградное, 1944 года рождения, депутат сельского совета.

Об этом со ссылкой на начальника отделения уголовного розыска Новоазовского района Романа Гаранжу сообщает "Родное Приазовье".

Обнаружив труп, его родные обратились в милицию, работники которой сегодня занимаются установлением причин его гибели. По наиболее вероятной из версий, речь идет о суициде. Как стало известно правоохранителям, пожилой мужчина в последнее время страдал от прогрессирующего онкологического заболевания.

13 мая тело погибшего направлено в Мариупольскую СМЭ, которая должна установить причины смерти.

Ранее "Главред" сообщал, что в поселке Никита возле Ялты обнаружен повешенным депутат местного совета, заместитель директора торгового дома "Никитский сад" Артур Букин.