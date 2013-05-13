В Италии зарезали украинку

Женщина умерла в результате ножевого ранения.
11 мая в Италии в Неаполе, был обнаружен труп гражданки Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Как стало известно генеральному консульству Украины в Неаполе, действительно, 11 мая в Неаполе обнаружен труп гражданки Украины, умершей в результате ножевого ранения", - сообщили в МИДе.
По информации ведомства, на данный момент правоохранительные органы Италии расследуют происшествие и ведут поиски убийцы украинки.
Напомним, 13 мая в МИДе подтвердили убийство украинского врача в Замбии.