В Италии зарезали украинку

11 мая в Италии в Неаполе, был обнаружен труп гражданки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Как стало известно генеральному консульству Украины в Неаполе, действительно, 11 мая в Неаполе обнаружен труп гражданки Украины, умершей в результате ножевого ранения", - сообщили в МИДе.

По информации ведомства, на данный момент правоохранительные органы Италии расследуют происшествие и ведут поиски убийцы украинки.

Напомним, 13 мая в МИДе подтвердили убийство украинского врача в Замбии.