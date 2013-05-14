ДТП в России: микроавтобус врезался в фуру, 10 погибших, 9 раненых

Во вторник, 14 апреля, в Пензенской области России произошло масштабное ДТП, в котором погибли 10 человек погибли и 9 были ранены в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-центра МВД РФ сообщает РИА Новости.

"По уточненным данным, погибли 10 человек, а не 11, как сообщалось ранее. Еще девять получили ранения", — сказал собеседник агентства.

В МВД уточнили, что авария произошла на 260-м километре автодороги Тамбов-Пенза в 18 километрах от Пензы.

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МВД России считает приоритетной версией крупной автоаварии под Пензой нарушение водителем микроавтобуса правил обгона.

"Рассматривается ряд версий происшествия, приоритетной же является нарушение ПДД при совершении обгона водителем микроавтобуса. По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда он пытался обогнать впереди едущий автомобиль", — заявил представитель пресс-центра МВД России.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, движение транспорта на участке дороги ограничено, сотрудники ГАИ организовали объезд места аварии по обочине.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 апреля во Владимирской области России произошло в крупное ДТП, жертвами которого стали восемь человек, а еще один – пострадал. Люди сгорели заживо.

фото: ntv.ru, видео: 1tv.ru