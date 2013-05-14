В Китае загадочно погибла молодая украинка

В субботу, 11 мая, в Китае после автомобильной аварии умерла гражданка Украины, 22-летняя модель Оксана Сафина из Днепропетровской области.

Ее родственники и друзья требуют расследовать дело, ведь версии об Оксаниной смерти постоянно меняются. Более того, у них возникли сомнения, действительно ли украинские девушки работали в Китае моделями, сообщает ТСН.

Мать погибшей Елена Сафина рассказала: "Мне сообщили, что мой ребенок попал в аварию. Как бы с таксистом. Потом ногу отрезали. Потом была следующая версия, что была операция произведена успешно, она спит после наркоза. Но через некоторое время мне сообщили, что мой ребенок умер. По какой причине и как, никто ничего не объясняет".

10 мая Оксана работала в клубе города Иньчуань, но живой с работы так и не вернулась. Пока это все, что удалось выяснить ее друзьям в Украине. Они говорят, что девушки, которые работали в Китае вместе с Оксаной, постоянно меняли версии. А потом вообще перестали отвечать.

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Оксана Сафина полетела работать в Китай 22 апреля. Девушку пригласили на фотопробы в Днепропетровске, сразу после них предложили отличные условия работы.

"Они обещали в неделю 1100-1200 долл. Работать по 3-4 часа с 11 вечера до 2-3 ночи. Работа заключалась - выйти на подиум, пройтись в платьях, потом в купальниках и все", - рассказала подруга Оксаны Екатерина Ксензова.

Впрочем, после прилета документы у девушек забрали, а вместо столицы отправили в провинциальный город. Четыре дня девушка вообще не выходила на связь, а впоследствии посылала лишь короткие сообщения, что у нее все хорошо.

Сейчас родные Оксаны требуют расследования гибели девушки и проверки агентства, которое устроило ее на работу. Но прежде всего мать волнует вопрос, как доставить тело единственного ребенка на родину.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе 2013-го в Мексике тоже в результате ДТП погибла 26-летняя украинка Кристина Крикун. Девушку, как профессиональную танцовщицу, пригласили выступить с шоу-балетом в нескольких ночных клубах Мехико.

Фото: Вконтакте Юлии Брижатой, видео: tsn.ua