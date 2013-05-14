В Днепропетровске при пожаре зверинца сгорели более ста животных

В Днепропетровске сегодня, 14 мая, сгорел зверинец, расположенный на территории храма иконы Божьей Матери "Иверская".

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС, передает УНИАН.

"Погибло порядка 60 пар особей редких птиц, 4 семьи обезьян и другие животные", - рассказали прихожане храма.

Пожар вспыхнул около 11:40 и был ликвидирован в течение часа.

В ликвидации пожара приняли участие 15 спасателей и 5 единиц техники пожарно-спасательных подразделений.

По данным церковнослужителей, пожаром были охвачены вольеры для содержания животных и птиц.

В то же время, прихожане рассказали, что коллекцию животных и птиц для зверинца на протяжении 7 лет собирал настоятель храма Николай Несправа, а некоторых животных священнослужители лечили и выхаживали.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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