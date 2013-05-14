В Тернополе азербайджанец избил двух активисток "Свободы"

В Тернополе 9 мая было совершено нападение на двух активисток "Свободы".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Нападение произошло около 23:00 у здания Тернопольской горорганизации "Свободы".

Как заявили в пресс-службе, на девушек напал азербайджанский бизнесмен и его сообщники – выходцы из африканских стран.

Выходя из офиса, девушки услышали от Меджидова в свой адрес оскорбительные высказывания, однако, не обращая на выкрики внимания, девушки направились к выходу.

Однако после этого Меджидов подбежал, схватил одну из девушек за волосы, толкнул и бросил на землю. Когда ее подруга бросилась ей на помощь, то получила несколько ударов ногой в живот и грудную клетку.

На крики о помощи отреагировали посетители кафе, расположенного рядом.

Увидев, что на помощь девушкам спешат люди, нападавшие попытались скрыться на автомобиле, однако их удалось задержать.

На место происшествия вызвали милицию.

В "Свободе" утверждают, что после того, как очевидцы заблокировали машину, Меджижов продолжал угрожать пострадавшим, все время кому-то звонил и просил приехать на помощь, взять с собой оружие.

В настоящее время одна из пострадавших – госпитализирована в нейрохирургическое отделение областной университетской больницы. Она получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

У нее диагностировано сотрясение мозга и тяжелые ушибы грудной клетки, девушка неоднократно теряла сознание.