Погибшую в Италии украинку назвали проституткой, а ее сутенера - убийцей

Украинку, погибшую от рук убийцы в Италии, подозревают в проституции, а главными подозреваемыми являются ее сутенер или же клиент.

Об этом сообщает ТСН.

Как выяснилось, тело гражданки Украины было найдено в небольшом городе Поджомарино, недалеко от Неаполя, на изолированной территории, посещаемой проститутками и их клиентами.

Как рассказал журналистам итальянский следователь, тело девушки заметил случайный автомобилист, который и позвонил в скорую помощь.

Это преступление в полиции связывают исключительно со сферой проституции.

Карабинеры не исключают, что убийцей мог быть один из клиентов или сутенер девушки. Следователи надеются, что вскрытие, назначенное на 15 мая, прольет свет на это дело.

Тем временем, украинский МИД отказался комментировать цель приезда женщины в Италию.

Дипломаты уверяют, что в данный момент самым главным является возвращение тела на родину. Чиновники уверены, что все расходы возьмет на себя итальянская страховая компания: у погибшей был страховой полис.

"Я думаю, что здесь вопрос скорее дней, чем месяцев", - сообщил представитель МИД Василий Зварыч.

Напомним, как сообщал "Главред", молодая украинка была убита кухонным ножом. Убийца нанес жертве пять ударов – один в живот и еще четыре – в спину, а нож оставил в теле погибшей.

Преступник унес с собой сумку девушки.