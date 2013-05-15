В Николаеве у дверей собственной квартиры был застрелен бизнесмен

В ночь на 15 мая в Николаеве на пороге собственной квартиры был застрелен 38-летний бизнесмен.

Об этом со ссылкой на источник в милиции передает УНИАН.

Труп мужчины обнаружила его жена, которая и сообщила в милицию.

"Утром 23-летняя жительница одной из многоэтажек города Николаева ждала дома возвращения своего мужа с работы. В какой-то момент она услышала звуки, похожие на выстрелы, и решила выглянуть из дверей своей квартиры. Открыв дверь, она увидела на этаже, на котором находится ее квартира, своего 38-летнего мужа, который уже не подавал признаков жизни", - сообщили в МВД.

Читайте также: стали известны новые подробности убийства бизнесмена в Николаеве

В настоящее время оперативники пытаются установить личность преступника и задержать его.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", которая предполагает тюремное заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, как сообщал "Главред", 4 марта было совершено покушение на киевского бизнесмена Вадима Рабиновича: неизвестные подорвали его машину.

Предприниматель объявил награду в миллион гривен тому, кто поможет ему разыскать человека, который на него покушался, однако о задержании предполагаемых киллеров ничего не сообщалось.